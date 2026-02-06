EQS-Ad-hoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Dividenden

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Stärkung der Eigenmittel und Dividendenzahlung 2025



06.02.2026

Lang & Schwarz wird im Rahmen der Aufstellung des Abschlusses zum 31. Dezember 2025 dem Fonds für allgemeine Bankrisiken insgesamt EUR 19,2 Mio. zuführen, davon EUR 4,2 Mio. verpflichtende Zuführung nach § 340e Abs. 4 HGB.

Der Vorstand hat sich in seiner heutigen Sitzung ferner entschlossen, der Hauptversammlung eine Dividendenzahlung von 2,00 Euro je Aktie und damit eine Steigerung der Dividende um nahezu 15% gegenüber dem Vorjahr vorzuschlagen. Dies entspricht knapp 40% des in der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Einzelabschluss) erzielten Jahresüberschusses.

Die zukünftige Dividendenpolitik von Lang & Schwarz soll sich vorbehaltlich künftiger Entwicklungen an dieser Ausschüttungsquote orientieren.