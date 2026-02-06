Die Eberhard-Schöck-Stiftung unterstützt eine ukrainische Berufsschule bei der Grundausbildung von Photovoltaik-Spezialisten. Der Krieg in der Ukraine und die ständigen Stromausfälle in Kyjiw haben die Nachfrage nach PV-Anlagen im Land in die Höhe schnellen lassen. Selbst wenn es in Einzelfällen gelingt die Komponenten aufzutreiben, so mangelt es noch immer an gut ausgebildeten Fachkräften für die Installation von Solaranlagen. Gemeinsam mit dem Kyjiwer Beruflichen College "Synergie" will die Eberhard-Schöck-Stiftung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
