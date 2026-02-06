© Foto: Sina Schuldt - dpaOrsted will 2026 wieder Dividende zahlen, trotz hoher Rückstellungen und US-Zöllen, die das Unternehmen im vergangenen Jahr belastet haben.Trotz einiger kostspieliger Rückschläge in den USA hat der dänische Windkraft-Weltmarktführer Orsted angekündigt, die Dividende wieder einzuführen. In den letzten Jahren war Orsted in den USA mit steigenden Importzöllen konfrontiert, während die US-Regierung unter Präsident Trump die Offshore-Windkraftprojekte massiv einschränkte. Direkt nach seiner Amtseinführung setzte Trump die Vergabe neuer Windpachtverträge aus und stoppte den Bau mehrerer laufender Projekte, darunter auch Orsteds Revolution Wind und Sunrise Wind. Diese Baustopp-Orders wurden erst …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE