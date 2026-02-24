Datum der Anmeldung:
20.02.2026
Aktenzeichen:
B8-31/26
Unternehmen:
Copenhagen Infrastructure Partners P/S, Dänemark; Kontrollerwerb an der Ørsted Onshore Holding A/S, Dänemark
Produktmärkte:
Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen, Onshore-Windparks
20.02.2026
Aktenzeichen:
B8-31/26
Unternehmen:
Copenhagen Infrastructure Partners P/S, Dänemark; Kontrollerwerb an der Ørsted Onshore Holding A/S, Dänemark
Produktmärkte:
Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen, Onshore-Windparks
© 2026 Bundeskartellamt