Effizienz-Sprung bei Santa Barbara: Goldausbeute steigt

Anzeige / Werbung
Beim Goldprojekt Santa Barbara habe das Unternehmen zuletzt zentrale operative Fortschritte gemeldet. Nach Angaben des Managements hätten sich die Goldausbeuten spürbar verbessert und die Produktion sei stabilisiert worden, obwohl weniger Erz verarbeitet worden sei. Die internen Abläufe hätten sich damit klar effizienter dargestellt.
Beim Goldprojekt Santa Barbara habe das Unternehmen zuletzt zentrale operative Fortschritte gemeldet. Nach Angaben des Managements hätten sich die Goldausbeuten spürbar verbessert und die Produktion sei stabilisiert worden, obwohl weniger Erz verarbeitet worden sei. Die internen Abläufe hätten sich damit klar effizienter dargestellt.
Spürbare Effizienzgewinne in der Aufbereitung
Aguia Resources habe mitgeteilt, die Aufbereitungseffizienz habe sich im Januar erneut verbessert. Ein kleineres, besser abgestimmtes Team habe mit geringeren Erztonnagen höhere Rückgewinnungsraten erzielt. Die Goldausbeute, also der Anteil des im Gestein enthaltenen Goldes, der tatsächlich gewonnen werde, habe zuletzt mehr als 85 Prozent erreicht, nachdem sie zuvor bei rund 70 Prozent gelegen habe. Das Management habe dies als klaren operativen Fortschritt eingeordnet. Der Managing Director Timothy Hosking habe erläutert, die Ergebnisse seien überwiegend mit bereits vorhandenen Erzhalden niedriger bis mittlerer Qualität erzielt worden. Trotz geringerer Goldgehalte im verarbeiteten Material habe sich die produzierte Goldmenge erhöht, was aus Sicht des Managements auf verbesserte Prozesskontrollen zurückzuführen sei.
Erlöse auf stabilem Niveau
Die Einnahmen aus dem Goldverkauf hätten sich nach Darstellung des Unternehmens auf dem Niveau des Vormonats bewegt. Das Management habe erklärt, dies liege vor allem daran, dass überwiegend Erz
mit niedrigeren Goldgehalten verarbeitet worden sei. Interne Laboranalysen hätten für dieses Material durchschnittliche Gehalte von rund 4,25 Gramm Gold je Tonne ausgewiesen.
Für die kommenden Wochen habe das Unternehmen angekündigt, den Fokus stärker auf höherwertiges Erz zu legen. Nach Einschätzung des Managements solle dadurch eine Verwässerung durch minderwertiges Material vermieden werden. Ziel sei es, Erz mit Goldgehalten von mehr als 10 Gramm je Tonne gezielt zu fördern, da dies wirtschaftlich deutlich attraktiver sei.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)