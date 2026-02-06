Effizienz-Sprung bei Santa Barbara: Goldausbeute steigt

Anzeige / Werbung

Beim Goldprojekt Santa Barbara habe das Unternehmen zuletzt zentrale operative Fortschritte gemeldet. Nach Angaben des Managements hätten sich die Goldausbeuten spürbar verbessert und die Produktion sei stabilisiert worden, obwohl weniger Erz verarbeitet worden sei. Die internen Abläufe hätten sich damit klar effizienter dargestellt.

Spürbare Effizienzgewinne in der Aufbereitung

Aguia Resources habe mitgeteilt, die Aufbereitungseffizienz habe sich im Januar erneut verbessert. Ein kleineres, besser abgestimmtes Team habe mit geringeren Erztonnagen höhere Rückgewinnungsraten erzielt. Die Goldausbeute, also der Anteil des im Gestein enthaltenen Goldes, der tatsächlich gewonnen werde, habe zuletzt mehr als 85 Prozent erreicht, nachdem sie zuvor bei rund 70 Prozent gelegen habe. Das Management habe dies als klaren operativen Fortschritt eingeordnet. Der Managing Director Timothy Hosking habe erläutert, die Ergebnisse seien überwiegend mit bereits vorhandenen Erzhalden niedriger bis mittlerer Qualität erzielt worden. Trotz geringerer Goldgehalte im verarbeiteten Material habe sich die produzierte Goldmenge erhöht, was aus Sicht des Managements auf verbesserte Prozesskontrollen zurückzuführen sei.

Erlöse auf stabilem Niveau

Die Einnahmen aus dem Goldverkauf hätten sich nach Darstellung des Unternehmens auf dem Niveau des Vormonats bewegt. Das Management habe erklärt, dies liege vor allem daran, dass überwiegend Erz mit niedrigeren Goldgehalten verarbeitet worden sei. Interne Laboranalysen hätten für dieses Material durchschnittliche Gehalte von rund 4,25 Gramm Gold je Tonne ausgewiesen.



Für die kommenden Wochen habe das Unternehmen angekündigt, den Fokus stärker auf höherwertiges Erz zu legen. Nach Einschätzung des Managements solle dadurch eine Verwässerung durch minderwertiges Material vermieden werden. Ziel sei es, Erz mit Goldgehalten von mehr als 10 Gramm je Tonne gezielt zu fördern, da dies wirtschaftlich deutlich attraktiver sei.