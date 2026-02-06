FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BERENBERG CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 531 (539) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4200 (4100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES IWG PRICE TARGET TO 350 (270) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 11500 (11000) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 395 (390) PENCE - 'BUY' - DZ BANK RAISES FV FÜR GSK TO 2200 (1700) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2360 (2470) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SHELL PRICE TARGET TO 37 (38) EUR - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 470 (450) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 480 (420) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN REINITIATES GLENCORE WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 490 PENCE - JPMORGAN REINITIATES RIO TINTO WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 7500 PENCE - LBBW CUTS GSK TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2300 (1850) PENCE - UBS RAISES DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'NEUTRAL'
