Zürich - Trotz wachsender Investitionen bleibt KI in Schweizer Unternehmen häufig auf einfache, risikoarme Anwendungsfälle beschränkt. Eine neue Studie von ti&m und der Hochschule Luzern zeigt: Viele Organisationen nutzen KI noch punktuell und haben bei Strategie, Integration und Governance deutlichen Aufholbedarf. Künstliche Intelligenz ist in Schweizer Unternehmen angekommen - doch meist noch vorsichtig und punktuell. Während Grossunternehmen bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab