Brinker International - EAT: digitale & logistische Offensive für neue Zielgruppen!

Breakout-Setup, aber CEO Kevin Hochman verkauft 66.000 Aktien!

Brinker International (EAT) - ISIN US1096411004

Rückblick: Die Widerstandslinie bei 170 USD überspannt nicht nur das gesamte unten abgebildete Chartbild der Brinker-Aktie, sondern reicht bis in den Juli 2025 zurück. Zuletzt hat sich der Kurs oberhalb der gleitenden Durchschnitte stablisiert.

Brinker-Aktie: Chart vom 06.02.2026, Kürzel: EAT Kurs: 160.64 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Angesichts der zuletzt rücckläufigen Kurse am Gesamtmarkt sollten Trader grundsätzlich vorsichtig agieren. Trader könnten im Falle der Brinker-Aktie die Zeit nutzen, bis sich die US-Börsen etwas erholt haben und die Aktie selbst sich der Widerstandslinie noch weiter angenähert hat. Nach dem Überschreiten dieser Marke könnte das Hoch vom 2. Juli 2025 bei rund 187 USD ins Visier rücken.

Mögliches bärisches Szenario

Die Tatsache, dass CEO Hochman Brinker-Aktien im großen Stil verkauft hat, sollte zumindest als Vorwarnung interpretiert werden. Je nach Risikoneigung könnten Trader ihren Stop Loss in Höhe der unteren gelben Linie - oder wie hier im Chart etwas höher - platzieren.

Meinung

Brinker International betreibt mit Chili's Grill & Bar und Maggiano's Little Italy zwei in den USA gut bekannte Restaurantketten. In Anlegerkreisen gilt die Aktie teils als Turnaround-Wette, teils als Minenfeld. Positiv hervorgehoben werden die starke Markenbekanntheit, das vergleichsweise preisbewusste Angebot und die strategische Ausrichtung auf digitale Bestellungen und Take-away, womit Brinker auf verändertes Konsumverhalten reagiert. Gleichzeitig bleibt das Umfeld brutal: hohe Kosten, harter Wettbewerb und die notorisch dünnen Margen der Gastronomiebranche setzen das Geschäft unter Druck. Bei den letzten Quartalszahlen meldete überraschend gute Zahlen. Trotzdem trennte sich Kevin Hochman, der Vorstandsvorsitzende, am 29. Januar 2026 von 66.000 Stammaktien - ein Deal mit einem satten Gegenwert von rund 10,6 Millionen USD. Unterm Strich ist die Brinker-Aktie momentan bullisch, Trader sollten aber die Risiken kennen und absichern.



Marktkapitalisierung: 7.00 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 241.81 Millionen USD

Meine Meinung zu Brinker International ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.it-boltwise.de/brinker-international-chancen-und-risiken-im-gastro-sektor.html, https://de.investing.com/news/insider-trading-news/brinker-international-ceo-stost-aktienpaket-im-wert-von-105-mio-usdollar-ab-93CH-3325787

Veröffentlichungsdatum: 06.02.2026

Autor: Thomas Canali

