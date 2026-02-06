Die Bechtle AG hat vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die weitgehend im Einklang mit den Erwartungen stehen und eine gute Jahresendperformance trotz eines herausfordernden Marktes bestätigen. Das Geschäftsvolumen stieg um 8% auf 8,6 Milliarden Euro, während der Umsatz um 2% auf 6,4 Milliarden Euro zulegte. Das EBT für das Geschäftsjahr 2025 erreichte etwa 324 Millionen Euro, was nahe an den Prognosen liegt, wobei das Momentum im vierten Quartal von einer Erholung der kommunalen Nachfrage getragen wurde. Allerdings blieben die Margen im Geschäftsjahr unter Druck, bedingt durch eine vorsichtige Investitionsbereitschaft seitens der KMU und Unsicherheiten im öffentlichen Sektor. Der Ausblick des Managements für das Geschäftsjahr 2026 ist vorsichtig optimistisch, und hebt die Volatilität der Nachfrage, Preisrisiken und potenzielle Lieferengpässe hervor. Angesichts dieser Unsicherheiten wird die Halteempfehlung beibehalten, mit einem revidierten Kursziel von 44,00 Euro (zuvor 48,00 Euro). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/bechtle-ag
© 2026 mwb research