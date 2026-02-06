Der Februar bringt Schmerzen, in allem wo in den den vergangenen Jahren "Rendite" drauf stand. Am Dienstag erlebten Wachstumsaktien, Bitcoin, Silber und Co. erneut einen rabenschwarzen Tag. Das lässt sich auch statistisch zeigen. Die Differenz in der Performance zwischen "Value" und "Growth"-Aktien liegt über 6 Tage bei 8 Prozent. Gefühlt liegt die Differenz noch höher. Schaut man auf die Aktienlandkarte für 7-Tage-Performance sieht man eine bespiegelte Entwicklung zwischen "links" - eher Tech - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research