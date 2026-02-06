Die Pharma-Sparte sorgt beim Bayer-Konzern weiter für positive Schlagzeilen. Diesmal geht es um das potenzielle Blockbuster-Medikament Asundexian, das gute Daten zum Einsatz gegen Schlaganfälle abgeliefert hat. Kann das die Bayer-Aktie in höhere Kursregionen führen? Starke Studienergebnisse Der Bayer-Konzern hat am Donnerstagabend sehr gute Studienergebnisse zu seinem Medikamentenkandidaten Asundexian vorgelegt. Dabei handelt es sich um einen Blutgerinnungshemmer, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de