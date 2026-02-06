Werbung







Webinar - SAP, Alphabet, Silber, Bitcoin - Märkte im Umbruch

Bereits in den ersten fünf Wochen zeigen die Börsen ungewöhnliche Dynamik und extreme markttechnische Verzerrungen. Selbst Edelmetalle, sonst als sicherer Hafen geschätzt, geraten unter Druck, während die Aktienmärkte unter der Oberfläche deutlich brodeln. Eine massive Kapitalrotation, zuletzt vergleichbar mit der DotCom-Blase, ist in vollem Gange.

Franz-Georg Wenner von Feingold Research analysiert am Montag, 9. Februar um 19 Uhr, das Gesamtbild auf Basis fundierter markttechnischer und fundamentaler Kriterien und bricht die Erkenntnisse praxisnah auf Einzelaktien herunter. Wo eröffnen sich Chancen, welche Titel tragen erhöhte Risiken? Neue Trading-Ideen runden die Analyse ab - und Ihre Fragen sind natürlich willkommen.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr

