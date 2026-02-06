Unterföhring (ots) -Dieser Versuchung konnten wenige widerstehen. Die SAT.1-Reality-Show "Villa der Versuchung" avancierte im Jahr 2025 zur erfolgreichsten neuen Reality-Show Deutschlands - sowohl linear in SAT.1 als auch digital auf Joyn. Das Programm verbesserte nach einem guten Start von Folge zu Folge seine Marktanteile und Reichweiten und wurde ein großer Reality-Hit. Jetzt dreht SAT.1 die zweite Staffel mit Moderatorin Verona Pooth in Thailand.Marc Rasmus, SAT.1-Senderchef: "'Villa der Versuchung' trifft den Nerv des Publikums - linear in SAT.1 und digital auf Joyn. Die Reality-Show hat insbesondere durch ihren neuen und einzigartigen Erzähl-Twist die Zuschauerinnen und Zuschauer von der ersten Folge an fasziniert. Auch in der neuen Staffel dürfen sich die Fans auf viele Überraschungen freuen. Und auf ein vertrautes Gesicht: Verona Pooth führt wieder auf ihre einzigartige Art durch das (paradiesische) Spiel mit der Versuchung."Das ist die "Villa der Versuchung":14 Prominente stellen sich dort einem Spiel, in dem Luxus zur Entscheidung wird und Loyalität jederzeit ins Wanken gerät. Die neue Staffel startet ab Sommer 2026 in SAT.1 und auf Joyn. Verona Pooth begleitet die Prominenten durch Entscheidungen zwischen Komfort, Konsequenz und Kalkül.Erfolgsbilanz auf allen Plattformen:"Villa der Versuchung" überzeugte 2025 sowohl im linearen Fernsehen als auch digital: Die erste Staffel erzielte im TV 8,5 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und erreichte durchschnittlich 3,3 Millionen Reality-Fans pro Folge. Auf Joyn zählt das Format zu den Top-10-Reality-Formaten des Jahres.Produziert wird "Villa der Versuchung" von Banijay Productions Germany GmbH."Villa der Versuchung" - Staffel 2, ab Sommer 2026 in SAT.1 und kostenlos auf Joyn.Pressekontakt:Luisa HollmannContent Communicationsluisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingIsabella ToennesIsabella.toennes@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6211884