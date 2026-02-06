München - Fachmessen gehören seit Jahrzehnten zum internationalen Wirtschaftsleben wie die Fische ins Wasser. Sie sind der Treffpunkt für Anbieter und Abnehmer, für Investoren, für die Medien. Messen dienen aber nicht nur der Produktpräsentation. Sie bündeln Informationen, verdichten Marktsignale und machen Entwicklungen sichtbar, bevor sie in Zahlen und offiziellen Kennziffern zum Ausdruck kommen. Wer wissen will, woher der Wind weht in einer Branche, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab