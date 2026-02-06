Paris/London/Zürich - Europas Börsen haben am Freitag leicht zugelegt. Vor dem Wochenende kamen die Märkte etwas zur Ruhe, zumal es nur wenige Quartalszahlen gab. Zu der Stabilisierung trug bei, dass sich die Lage am Markt für Edelmetalle und Kryptowährungen etwas beruhigt hatte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 gewann am Mittag 0,46 Prozent auf 5953,12 Zähler. Ausserhalb der Eurozone stagnierte der britische Leitindex FTSE 100 , während der Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
