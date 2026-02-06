Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12) einen Umsatzrückgang auf 56,84 Mio. Euro (GJ 2024: 69,43 Mio. Euro) verbucht, maßgeblich bedingt durch die Investitionszurückhaltung im Beratungssegment sowie im Performance-Marketing. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage liege das vorläufige EBIT von -1,18 Mio. Euro (GJ 2024: 5,67 Mio. Euro) unter den Erwartungen von GBC. So habe das Unternehmen anlässlich der Neunmonatszahlen 2025 eine EBIT-Marge von 0 Prozent in Aussicht gestellt. Die operative Ergebnisentwicklung sei dabei von zusätzlichen Restrukturierungsaufwendungen von rund 0,5 Mio. Euro im vierten Quartal belastet worden. Auf Gesamtjahresbasis dürfe sich der Aufwand auf rund 1,3 Mio. Euro summieren. Mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen habe das Management erstmals eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 vorgelegt. Bei prognostizierten Umsätzen von rund 50 Mio. Euro werde somit eine weitere rückläufige Erlösentwicklung erwartet. Das EBIT solle zwischen 3 und 4 Prozent liegen. Eine überproportionale Ergebnisentwicklung sei durch die ergriffenen Kostensparmaßnahmen sowie durch den Wegfall der Restrukturierungsaufwendungen möglich. Auf Basis der Unternehmensprognose passe das Analystenteam seine Schätzungen nach unten an. Die starke Anpassung der Prognose biete eine niedrigere Basis für die Stetigkeitsphase des DCF-Bewertungsmodells. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 2,70 Euro (zuvor: 4,15 Euro), vergeben aber weiterhin das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.02.2026, 12:40 Uhr)



