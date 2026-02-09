Bei Syzygy läuft es derzeit nicht rund: Der Spezialist für digitales Marketing leidet unter der schwachen Konjunkturentwicklung speziell im Kernmarkt Deutschland. Daher lagen auch die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 unter den eigenen Erwartungen und unter den Analysten-Prognosen. GBC Research traut dem Unternehmen aber für das nun laufende Geschäftsjahr wieder operative Gewinne zu. Syzygy meldete für das vergangene Geschäftsjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
