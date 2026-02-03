DJ PTA-Adhoc: SYZYGY AG: Nach vorläufigen Zahlen erwartungsgemäß mit rückläufigen Umsatzerlösen in 2025 - Restrukturierungsaufwändungen und Zukunftsinvestitionen belasten das Ergebnis

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

SYZYGY AG: Nach vorläufigen Zahlen erwartungsgemäß mit rückläufigen Umsatzerlösen in 2025

Restrukturierungsaufwändungen und Zukunftsinvestitionen belasten das Ergebnis

Bad Homburg (pta000/03.02.2026/18:25 UTC+1)

• Umsatzerlöse EUR 57 Mio. (-18 Prozent ggü. Vorjahr) • Operatives Ergebnis (vor Firmenwertabschreibungen) von EUR -1,2 Mio. bei einer operativen EBIT-Marge von -2 Prozent • Positiver operativer Cashflow von rund EUR 5,2 Mio. • Kernmarkt Deutschland: Umsatzerlöse von EUR 46 Mio. (-18 Prozent ggü. Vorjahr) bei einer operativen EBIT-Marge von

4 Prozent • Segment Großbritannien und USA: Umsatz von EUR 5 Mio. (unverändert ggü. Vorjahr) bei einer operativen EBIT-Marge

von -7 Prozent • Segment Polen: Umsatz von EUR 6 Mio. (-22 Prozent ggü. Vorjahr) bei einer EBIT-Marge von 2 Prozent • Firmenwertabschreibungen in Höhe von EUR 4,7 Mio. • Konzernergebnis in Höhe von EUR -5,7 Mio., Ergebnis je Aktie von EUR -0,42 • Ausblick 2026: Umsatzerlöse von rund EUR 50 Mio. bei einer EBIT-Marge von 3-4 Prozent

Die SYZYGY AG hat im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen Umsatzerlöse in Höhe von EUR 57 Mio. erzielt. Der Rückgang der Umsatzerlöse um 18 Prozent lag dabei im Rahmen der Erwartungen. Das operative Ergebnis vor Firmenwertabschreibungen war negativ mit EUR -1,2 Mio. Das Ergebnis wurde durch zusätzliche Restrukturierungsaufwände in Höhe von EUR 0.5 Mio. im vierten Quartal belastet. Entsprechend beträgt die operative Marge -2 Prozent (Vorjahr: 8 Prozent).

Der operative Cashflow ist mit rund EUR 5,2 Mio. positiv. Die Bankverbindlichkeiten konnten vollständig getilgt werden. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Stichtag 31. Dezember 2025 rund 40 Prozent.

Im Kernmarkt Deutschland sank der Umsatz um 18 Prozent auf EUR 46,1 Mio., bei einer operativen Marge von 4 Prozent. Deutschland trägt 80 Prozent zum Gesamtumsatz bei.

In Großbritannien und den USA hielt sich der Umsatz auf Vorjahresniveau bei EUR 5,1 Mio., bei einer operativen Marge von -7 Prozent. In Polen ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent auf EUR 6,4 Mio. zurück, wobei eine operative Marge von 2 Prozent erreicht wurde.

Aufgrund des anhaltend schwierigen Marktumfeldes wurden Firmenwertabschreibungen von insgesamt EUR 4,7 Mio. vorgenommen, so dass das EBIT (inklusive Firmenwertabschreibungen) EUR -5,9 Mio. beträgt. Das Finanzergebnis war im Berichtszeitraum mit EUR -0,4 Mio. negativ, was zu einem Konzernergebnis von ca. EUR -5,7 Mio. nach Steuern führte. Das Ergebnis je Aktie beläuft sich auf rund EUR -0,42.

In TEUR 2025 2024 Veränd. Umsatzerlöse 56.838 69.429 -18 % Operatives Ergebnis -1.172 5.666 -121 % (EBIT vor Firmenabschreibungen) EBIT-Marge (operativ) -2,1 % 8,2 % -10,3 pp Firmenwertabschreibungen -4.698 -16.643 n.a. EBIT (inkl. Firmenwertabschreibung) -5.871 -10.977 47 % EBIT-Marge -10,3 % -15.8 % +5,5 pp (inkl. Firmenwertabschreibung) Finanzergebnis -448 -601 25 % Periodenergebnis vor Steuern -6.319 -11.578 n.a. Konzernergebnis -5.700 -13.159 n.a. Operativer Cashflow 5.188 9.634 -46 % Gewinn/Aktie (EUR) -0,42 -0,99 n.a.

Der vollständige Geschäftsbericht 2025 ist ab dem 31. März 2026 unter www.syzygy-group.net/investors abrufbar.

Prognose 2026

SYZYGY investiert gezielt in den Aufbau KI-gestützter Services und Kundenlösungen. CEO Frank Wolfram betont: "2026 markiert den Übergang von Proof-of-Concept zu Proof-of-Value von KI im Unternehmenseinsatz. Unsere KI-Services und Kundenlösungen sichern unsere Wettbewerbsfähigkeit und eröffnen neue Marktchancen."

Trotz eines anhaltend herausfordernden wirtschafltichen und geopolitischen Umfelds erwartet SYZYGY eine Stablisierung der Umsatzerlöse auf niedrigerem Niveau. Die in 2025 durchgeführten Restrukturierungsmaßnahmen ermöglichen in diesem Geschäftsjahr die Rückkehr zur Profitablität.

Die SYZYGY-Gruppe rechnet für das Geschäftsjahr 2026 mit Umsatzerlösen von rund EUR 50 Mio. bei einer EBIT-Marge von 3 bis 4 Prozent.

