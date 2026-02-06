Die Xilia Group hat Photovoltaik-Modulrahmen aus glasfaserverstärktem Polyurethan entwickelt. Nach Angaben des Unternehmens sind diese nicht nur leichter als konventionelle Modulrahmen und korrosionsbeständig, sondern müssen auch nicht geerdet werden. von pv magazine Global Das in Hongkong ansässige Start-up Xilia Group hat einen Verbundwerkstoffrahmen für Solarmodule auf den Markt gebracht, der im Vergleich zu herkömmlichen Aluminiumrahmen rund 25 Prozent weniger Gewicht und bis zu 30 Prozent geringere Kosten aufweist. "Der Photovoltaik-Markt steht unter enormem Druck, und die gewohnheitsmäßige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
