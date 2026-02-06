Deutsche Bank: Epstein-Skandal und Marktverwerfungen!
|31,060
|31,070
|15:25
|31,070
|31,075
|15:24
|Aktuelle Nachrichten
|13:51
|DEUTSCHE BANK AG - Stabilität als Fundament
|13:51
|Deutsche Bank: Epstein-Skandal und Marktverwerfungen!
|11:21
|PayPal im Sturzflug & Deutsche Bank in den Epstein-Files
|Die Finanzbranche bleibt in Bewegung: Im Experteninterview analysiert Fabian Strebin die digitale Wachstumsbank Nu Holdings aus Lateinamerika mit starken Kennzahlen und hoher Profitabilität. Außerdem...
|11:02
|Deutsche Bank: Verkehrte Welt?
|Das hat sich Deutsche-Bank-CEO Christian Sewing sicher auch anders vorgestellt. Knapp eine Woche nach der Vorstellung der 2025er-Zahlen - immerhin war es ein Rekordjahr - steht die Aktie spürbar tiefer....
|10:30
|Deutsche Bank im Plus: Experten sehen weiteres Potenzial
|DEUTSCHE BANK AG
|31,035
|+1,09 %