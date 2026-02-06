Zürich - Das Risiko einer Blase am Schweizer Immobilienmarkt ist im vierten Quartal 2025 zwar erneut gestiegen. Der sogenannte UBS Swiss Real Estate Bubble Index weist aber laut der Grossbank weiterhin nur auf ein «moderates» Blasenrisiko hin. Konkret zog der Index gemäss einer Mitteilung vom Freitag im vierten Quartal von 0,27 Indexpunkten auf aktuell 0,48 Zähler an. Dies sei der stärkste Quartalsanstieg seit 1989, teilte die UBS mit. Der Risikobereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
