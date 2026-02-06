© Foto: Ding Ting/XinHua/dpaTesla verliert weltweit Marktanteile. BYD verkauft mehr Autos, wächst schneller und setzt den Pionier mit Preis, Technik und Tempo massiv unter Druck.Tesla ist nicht länger der größte Hersteller von Elektroautos weltweit. Das chinesische Unternehmen BYD hat den kalifornischen Pionier überholt und seinen Vorsprung im vergangenen Jahr deutlich ausgebaut. Das zeigt sich nicht nur in China, sondern in vielen internationalen Märkten, wie die Los Angeles Times berichtete. Marktanteile brechen ein In Ländern wie Deutschland, Mexiko, Thailand und Australien verlor Tesla laut Daten von Segment Y Automotive Intelligence Marktanteile in ungewöhnlich hohem Tempo. BYD verkaufte dort teils mehrere …Den vollständigen Artikel lesen
