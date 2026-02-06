Anzeige
WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker-Symbol: AMZ
Tradegate
06.02.26 | 15:37
171,32 Euro
-9,28 % -17,52
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
AMAZON.COM INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AMAZON.COM INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
171,36171,5815:38
171,06171,3215:38
06.02.2026 14:57 Uhr
MÄRKTE USA/Leichte Erholung erwartet - Amazon-Aktie unter Druck

DJ MÄRKTE USA/Leichte Erholung erwartet - Amazon-Aktie unter Druck

DOW JONES--Zum Wochenausklang dürfte die Wall Street einen kleinen Teil ihrer jüngsten Verluste wettmachen. Der Future auf den S&P-500 verzeichnet ein Plus von 0,5 Prozent, der Nasdaq-Future erhöht sich um 0,6 Prozent. Verunsicherung mit Blick auf die Zukunft der Softwarebranche hatte in den vergangenen Tagen zu einem regelrechten Ausverkauf bei Branchenaktien geführt. Ursächlich war das KI-Unternehmen Anthropic, das ein Zusatzmodell für seinen Chatbot Claude vorgestellt hatte, das auch juristische Aufgaben übernehmen kann. Am Markt sah man dadurch das Geschäftsmodell der Anbieter von Software-as-a-Service gefährdet.

Das Thema dürfte das Geschehen am Aktienmarkt auch am Freitag überschatten. Das gilt auch für die ehrgeizigen Investitionspläne großer Technologieunternehmen, die von Anlegern in zunehmendem Maße kritisch gesehen werden. Wie schon die Google-Mutter Alphabet hat nun auch Amazon angekündigt, die KI-Investitionen kräftig hochzufahren. Der E-Commerce-Riese will dieses Jahr 200 Milliarden Dollar in KI investieren, eine Steigerung um über 50 Prozent. Hinzu kommt, dass die Zahlen zum vierten Quartal nicht in allen Punkten überzeugten. Die Aktie wird dafür im vorbörslichen Handel mit einem Minus von 8,0 Prozent abgestraft.

Konjunkturseitig wird am Freitag nach der Eröffnung nur der Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung im Februar veröffentlicht. Die eigentlich ebenfalls vorgesehene Bekanntgabe des offiziellen Arbeitsmarktberichts für Januar wurde wegen des Haushaltstreits auf Mittwoch, den 11. Februar, verschoben.

Bei den Einzelwerten fallen Philip Morris um 2,7 Prozent. Der Tabakkonzern hat im vierten Quartal 2025 einen höheren Gewinn verzeichnet und prognostiziert für die kommenden Jahre weiteres Wachstum. Der Umsatz blieb aber leicht unter den Erwartungen des Marktes.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar kaum verändert. Bitcoin erholt sich leicht von seiner jüngsten Talfahrt und kostet aktuell knapp 67.000 Dollar. Devisenhändler erklären den jüngsten Wertverlust der Kryptowährung mit der verringerten Risikoneigung der Anleger. Innerhalb eines Monats hat Bitcoin etwa ein Drittel an Wert eingebüßt.

Auf der Suche nach Sicherheit wenden sich die Anleger dem Anleihemarkt zu. Steigende Notierungen lassen die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 1,0 Basispunkte auf 4,19 Prozent sinken.

Die Ölpreise können zwischenzeitliche moderate Gewinne nicht behaupten und drehen wieder leicht ins Minus. Die Notierungen für Brent und WTI verlieren bis zu 0,4 Prozent. Der Markt fokussiert sich ganz auf die anstehenden Gespräche zwischen den USA und dem Iran, heißt es. 

=== 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Do, 17:59 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1794    +0,1%   1,1782     1,1801  +0,3% 
EUR/JPY          185,26    +0,1%   185,01     185,16  +0,5% 
EUR/CHF          0,9175    +0,1%   0,9166     0,9173  -1,5% 
EUR/GBP          0,8677    -0,3%   0,8703     0,8713  -0,2% 
USD/JPY          157,08    +0,0%   157,04     156,90  +0,2% 
GBP/USD          1,3592    +0,4%   1,3537     1,3545  +0,5% 
USD/CNY          6,9551    -0,1%   6,9589     6,9530  -1,0% 
USD/CNH          6,9358    -0,0%   6,9382     6,9345  -0,5% 
AUS/USD          0,6985    +0,8%   0,6929     0,6969  +3,9% 
Bitcoin/USD       66.923,65    +4,7% 63.926,40   67.879,55 -29,1% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          63,03    63,29   -0,4%     -0,26  +9,9% 
Brent/ICE          67,34    67,55   -0,3%     -0,21 +10,7% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           4.911,84   4.774,29   +2,9%     137,55 +10,6% 
Silber           75,58    70,90   +6,6%      4,68  -0,6% 
Platin          1.725,10   1.690,39   +2,1%     34,71  -3,6% 
Kupfer            5,82     5,82   +0,1%      0,00  +2,0% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 08:24 ET (13:24 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
