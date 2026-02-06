Nach der scharfen Tech-Korrektur der vergangenen Tage versuchen die US-Börsen vor dem offiziellen Start in den Freitagshandel eine Stabilisierung. Die Futures auf den Dow Jones, den S&P 500 und den Nasdaq 100 liegen jeweils rund 0,4 bis 0,5 Prozent im Plus. Anleger setzen darauf, dass der Abverkauf zumindest kurzfristig überzogen war.Der Druck auf Technologieaktien bleibt jedoch das zentrale Thema an der Wall Street. Auslöser sind weniger schwache Quartalszahlen als vielmehr die eskalierenden Investitionspläne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
