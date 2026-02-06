Aiko erhält eine Lizenz für eine Rückkontakt-Solarzellen- und -modulpatente von Maxeon für die nächsten fünf Jahre außerhalb der USA. Im Gegenzug ziehen beide Unternehmen ihre jeweiligen Klagen zurück. Maxeon Solar Technologies, Ltd. und Shanghai Aiko Solar Energy Co. , Ltd. haben ihren Patentstreit beigelegt. Sie hätten sich auf eine formelle Vereinbarung über die die Lizenzierung der Patente von Maxeon für Back-Contact-Solarzellen und -Module außerhalb der USA verständigt, wie die Photovoltaik-Unternehmen am Freitag mitteilten. Aiko darf demnach die Patente, auch solche, die in den nächsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland