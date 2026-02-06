Gold legt heute wieder zu - und Barrick Mining gleich mit. Doch der aktuelle Kursimpuls speist sich nicht nur aus dem Rohstoffpreis. Der Konzern greift tief in die eigene Struktur und bringt seine wertvollsten Gold-Assets separat an die Börse. Zu diesem Plan des zweitgrößten Goldproduzenten der Welt gibt es seit gestern neue Details.Barrick will seine nordamerikanischen Goldaktivitäten in eine neue Einheit ausgliedern und diese Ende 2026 an die Börse bringen. Verkauft werden sollen zunächst zehn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
