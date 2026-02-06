© Foto: Dall-EAmazon crasht nachbörslich aufgrund steigender Kapitalausgaben und gesenkter Margenprognosen. Analysten bleiben jedoch überwiegend optimistisch und sehen Potenzial in den langfristigen Wachstumsbereichen.Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen ist die Amazon-Aktie nachbörslich stark gefallen. Grund dafür ist die Anhebung der Kapitalausgabenprognose für 2026 auf etwa 200 Milliarden US-Dollar. Dies führte zu Besorgnis über die Auswirkungen auf den freien Cashflow (FCF) und verunsicherte die Anleger zuletzt. Trotzdem bleibt die Mehrheit der Analysten optimistisch, wenngleich viele ihre Kursziele angepasst haben. Hier ein Überblick über die Reaktionen der großen Wall-Street-Banken: Citi behält …Den vollständigen Artikel lesen
