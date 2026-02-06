Teslas Autogeschäft schwächelt. 2025 hat der Konzern rückläufige Auslieferungszahlen verbucht. Model S und Model X sind kaum mehr gefragt und stehen vor dem Aus. Stattdessen sucht CEO Elon Musk nach neuen Ertragsquellen. Neben Robotaxis, humanoiden Robotern und Energiespeichern rückt nun Solar in den Fokus. Die Ambitionen sind wie bei Musk üblich: extrem hoch.Tesla treibt seine Solarpläne mit Nachdruck voran. Wie Insider gegenüber Bloomberg berichten prüft der Konzern aktuell mehrere Standorte in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär