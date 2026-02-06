Anzeige / Werbung

Reddit übertrifft Erwartungen im vierten Quartal 2025 mit robustem Umsatz- und EPS-Wachstum

Reddit hat im vierten Quartal 2025 eindrucksvoll geliefert und sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen klar übertroffen. Der Gewinn je Aktie sprang im Jahresvergleich auf 1,24 US-Dollar, während der Umsatz um fast 70 % auf rund 726 Millionen US-Dollar kletterte. Treiber waren stark steigende Nutzerzahlen, ein höherer Umsatz pro User und eine dynamische internationale Expansion. Auch operativ überzeugte das Unternehmen mit einer Nettomarge von knapp 18 %, was auf eine deutlich verbesserte Effizienz hindeutet.

Trotz der starken Zahlen reagierte die Aktie volatil: Auf einen euphorischen Kurssprung folgten rasch Gewinnmitnahmen. Positiv aufgenommen wurden jedoch der optimistische Ausblick für das erste Quartal 2026 sowie ein angekündigtes Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarde US-Dollar. Reddit setzt zunehmend auf KI-gestützte Werbelösungen, um das Wachstum weiter zu beschleunigen. Gleichzeitig beobachten Investoren Insider-Verkäufe aufmerksam. Insgesamt zeichnet sich ein Bild aus starkem Momentum - bei zugleich hoher Bewertung und entsprechend nervöser Marktreaktion.

