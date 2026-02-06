Aachen - Mit einer herausragenden Gesamtleistung ist LANCOM Systems im «Professional User Rating Security Solutions» (PUR-S 2026) des Research- und Analystenhauses techconsult zum zehnten Mal in Folge zum Champion im Bereich Virtual Private Network gekürt worden. Die Auszeichnung bestätigt die führende Position von LANCOM Systems bei VPN-Security-Lösungen. In Deutschlands grösster IT-Security-Anwenderstudie waren von September bis Oktober 2025 insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab