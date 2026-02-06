Anzeige
Mehr »
Freitag, 06.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Kupfer im Fokus: Warum US-Projekte jetzt neu gelesen werden
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker-Symbol: ASME
Tradegate
06.02.26 | 17:28
1.191,00 Euro
+3,94 % +45,20
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
EURONEXT-100
AEX
EURO STOXX 50
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
ASML HOLDING NV Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ASML HOLDING NV 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1.190,801.191,0017:29
1.190,801.191,0017:29
ratgeberGELD.at
06.02.2026 17:09 Uhr
174 Leser
Artikel bewerten:
(0)

ASML: KI-Monopolist bereitet den nächsten Sprung vor!

Sorgen Rekord-Auftragsbücher für neue Höchststände?

Rückblick

Fundamental ist ASML durch die monopolartige Stellung bei EUV-Systemen und den KI-Hype fast unantastbar. Nach einer starken Rallye sehen wir jetzt aber eine Konsolidierung der Aktie. Der Preis ist auf ein wichtiges Unterstützungsniveau zurückgekommen - die 20-Tagelinie.

ASML-Aktie: Chart vom 06.02.2026, Kürzel: ASML, Kurs: 1169.00 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Ausbruch über die Kerze von gestern würde das Fortsetzungssignal für den Aufwärtstrend liefern. Unterhalb des EMA 20 liegt ein sinnvolles Stop-Loss-Niveau, um das Risiko zu begrenzen, falls den Käufern die Kraft ausgehen sollte.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte der Kurs nachhaltig unter die 20-Tagelinie fallen und dort schließen, ist das erste Warnsignal aktiv. Der Pullback wäre dann kein kurzes Luftholen mehr, sondern der Beginn einer Korrektur. Statistisch gesehen führt ein solcher Durchbruch oft zum EMA 50.

Meinung

Die Nachfrage nach EUV-Systemen (Extreme Ultraviolet) für die Produktion von KI-Chips und modernsten Speichern (High Bandwidth Memory) bleibt weiterhin ein Zugpferd. ASML hat erst vor wenigen Tagen beeindruckende Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 vorgelegt und einen optimistischen Ausblick gegeben. Der Auftragsbestand beläuft sich insgesamt auf fast 39 Mrd. Euro. Während die fundamentale Story durch den KI-Boom und die monopolartige Stellung von ASML extrem stark ist, ist die Bewertung mit einem KGV von 47 sportlich. Die Exportbeschränkungen nach China bleiben ein Unsicherheitsfaktor.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 443.97 Mrd. EUR
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 913.56 Mio. EUR
  • Meine Meinung zur ASML ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 06.02.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in ASML hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.