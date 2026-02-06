ASML: KI-Monopolist bereitet den nächsten Sprung vor!

Sorgen Rekord-Auftragsbücher für neue Höchststände?

Rückblick

Fundamental ist ASML durch die monopolartige Stellung bei EUV-Systemen und den KI-Hype fast unantastbar. Nach einer starken Rallye sehen wir jetzt aber eine Konsolidierung der Aktie. Der Preis ist auf ein wichtiges Unterstützungsniveau zurückgekommen - die 20-Tagelinie.

ASML-Aktie: Chart vom 06.02.2026, Kürzel: ASML, Kurs: 1169.00 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Ausbruch über die Kerze von gestern würde das Fortsetzungssignal für den Aufwärtstrend liefern. Unterhalb des EMA 20 liegt ein sinnvolles Stop-Loss-Niveau, um das Risiko zu begrenzen, falls den Käufern die Kraft ausgehen sollte.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte der Kurs nachhaltig unter die 20-Tagelinie fallen und dort schließen, ist das erste Warnsignal aktiv. Der Pullback wäre dann kein kurzes Luftholen mehr, sondern der Beginn einer Korrektur. Statistisch gesehen führt ein solcher Durchbruch oft zum EMA 50.

Meinung

Die Nachfrage nach EUV-Systemen (Extreme Ultraviolet) für die Produktion von KI-Chips und modernsten Speichern (High Bandwidth Memory) bleibt weiterhin ein Zugpferd. ASML hat erst vor wenigen Tagen beeindruckende Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 vorgelegt und einen optimistischen Ausblick gegeben. Der Auftragsbestand beläuft sich insgesamt auf fast 39 Mrd. Euro. Während die fundamentale Story durch den KI-Boom und die monopolartige Stellung von ASML extrem stark ist, ist die Bewertung mit einem KGV von 47 sportlich. Die Exportbeschränkungen nach China bleiben ein Unsicherheitsfaktor.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 443.97 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 913.56 Mio. EUR

Meine Meinung zur ASML ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 06.02.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in ASML hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.