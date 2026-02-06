Gestern noch im freien Fall, heute zweistellig im Plus. Die Aktie von IonQ springt rund 10 Prozent nach oben. Fundamentale News? Fehlanzeige. Der Kursschub ist vor allem technisch und marktgetrieben - typisch für das volatile Quanten-Segment. Und es gibt noch eine Sache, die Anleger auf jeden Fall über IonQ wissen sollten.Noch in den vergangenen Handelstagen war IonQ um mehr als 30 Prozent eingebrochen. Schuld daran war nicht nur der allgemeine Abverkauf bei hochbewerteten Momentum-Aktien. Ein zusätzlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
