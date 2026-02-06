Der Bitcoin-Kurs ist zuletzt massiv abgestürzt. Seit dem Allzeithoch im Oktober 2025 hat sich der Kurs halbiert. Im Moneycab-Interview schätzt Mathias Imbach, Co-Founder und Group CEO Sygnum Bank, die aktuelle Lage ein und nennt die Gründe für den Zerfall. Imbach bleibt positiv. Für ihn handelt es sich um eine zyklische Korrektur, da wichtige Treiber und Fundamentalfaktoren weiter positiv sind. von Sandra Willmeroth Moneycab.com: Herr Imbach: Wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab