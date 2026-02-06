EQS-Ad-hoc: Avemio AG / Schlagwort(e): Prognose / Sonstige

Avemio AG: Vorbereitung eines Insolvenzantrags der Teltec AG, eine Tochtergesellschaft der Avemio AG, sowie mögliche Auswirkungen auf die Fortführungsprognose der Avemio AG



06.02.2026 / 17:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



Avemio AG: Vorbereitung eines Insolvenzantrags der Teltec AG, eine Tochtergesellschaft der Avemio AG, sowie mögliche Auswirkungen auf die Fortführungsprognose der Avemio AG



Mainz-Kastel, 6. Februar 2026 Der Vorstand der Teltec AG hat heute beschlossen, im Laufe des Tages die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Teltec AG beim zuständigen Insolvenzgericht zu beantragen. Ziel des Verfahrens ist die Sanierung in Eigenverwaltung, welche den dauerhaften Fortbestand der Teltec AG gewährleisten und im Wesentlichen durch eine Bereinigung der Finanzverbindlichkeiten eine nachhaltige Fortführung ermöglichen soll. Obschon mit der Teltec AG seit dem Jahr 2023 ein Ergebnisabführungsvertrag besteht und es sich um eine wesentliche Beteiligung der Avemio AG handelt, erwartet der Vorstand der Avemio AG derzeit nicht, dass die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Teltec AG Auswirkungen auf die Unternehmensfortführung der Avemio AG haben wird. Da dies im Ergebnis jedoch wesentlich von dem Verlauf des beantragten Eigenverwaltungsverfahrens abhängt, wird der Vorstand der Avemio AG fortlaufend und engmaschig das Vorliegen eines etwaigen Insolvenzantragsgrundes auch auf Ebene der Avemio AG prüfen.



Mitteilende Person: Investor Relations

Ralf P. Pfeffer

ir@avemio.com

Avemio AG

Peter-Sander-Str. 41c

55252 Mainz-Kastel Mainz-Kastel, den 6. Februar 2026 Der Vorstand

Avemio AG

Peter-Sander-Str. 41c

55252 Mainz-Kastel ISIN: DE000A2LQ1P6 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München



Ende der Insiderinformation



06.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News