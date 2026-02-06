Weitere Studienergebnisse zum Medikamentenkandidaten Asundexian machen Bayer-Aktionären heute Hoffnung auf gute Geschäfte mit dem Blutgerinnungshemmer. Gegen Schlaganfall Auch Analysten äußern sich positiv. Der Aktienkurs des Dax-Konzerns Bayer steigt am Freitag um 1,8 Prozent auf 45,61 Euro und nähert sich damit wieder dem Ende Januar erreichten höchsten Stand seit Herbst 2023. Damit zählt Bayer zu den drei besten Tages-Werten im Dax. Seit dem Mehrjahrestief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE