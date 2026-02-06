EQS-News: KPS AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

KPS veröffentlicht Geschäftsergebnisse 2024/2025 und treibt strategische Neuausrichtung für mehr Wachstum und Profitabilität voran



KPS veröffentlicht Geschäftsergebnisse 2024/2025 und treibt strategische Neuausrichtung für mehr Wachstum und Profitabilität voran Umsatz im GJ 2024/2025 beträgt 121,7 Mio. €. vor dem Hintergrund einer anhaltend niedrigen Investitionsbereitschaft im Handel

EBITDA erreicht 5,2 Mio. €; EBITDA-Marge entsprechend bei 4,3 %

Schrittweiser Transformationsprozess erfolgreich eingeleitet mit Fokus auf Skalierbarkeit, Margenstärke und Resilienz in einem herausfordernden Marktumfeld

Strategische Maßnahmen sehen eine konsequente Anpassung der Kosten- und Organisationsstrukturen sowie Weiterentwicklung des Leistungs- und Technologieportfolios vor Unterföhring/München, 6. Februar 2026 - Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48), führender Beratungspartner im Handel (B2C & B2B) für digitale Transformation in den Bereichen Digital Strategy, Digital Customer Interaction und Digital Enterprise, hat die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/2025 veröffentlicht. Das Geschäftsjahr 2024/2025 stand bei der KPS ganz im Zeichen einer strategischen Neuausrichtung. So hat die KPS vor dem Hintergrund eines herausfordernden Marktumfelds einen umfassenden Transformationsprozess mit Fokus auf Skalierbarkeit, Margenstärke und Resilienz eingeleitet, um die Wettbewerbsfähigkeit der KPS-Gruppe langfristig zu stärken.



Gezielte Wachstums- und Effizienzinitiativen im Fokus



Im Geschäftsjahr 2024/2025 erwirtschaftete die KPS-Gruppe einen Umsatz von 121,7 Mio. €. Dies entspricht einem Rückgang von 16,3 % gegenüber dem Vorjahr (145,4 Mio. €). Auch wenn die strategischen Weichenstellungen bereits erste Wirkung entfalteten, zeigte sich das abgelaufene Geschäftsjahr spürbar durch ein anhaltend schwieriges makroökonomisches Umfeld belastet. Die gesunkene Investitionsbereitschaft im Handel drückte sich noch stärker als erwartet in einer rückläufigen Nachfrage nach umfassenden Transformationsprojekten aus. So kompensierte die verstärkte Ausrichtung auf eine breiter gestreute Projektbasis mit kleineren Engagements den Wegfall von erfolgreich abgeschlossenen Großprojekten nur teilweise.



Durch gezielte Effizienzmaßnahmen arbeitet die Gesellschaft zudem mit Priorität an der Verbesserung ihrer Organisations- und Kostenstruktur. In Folge verringerte sich das EBITDA im Geschäftsjahr 2024/2025 trotz des Umsatzrückgangs nur um 0,8 Mio. € auf 5,2 Mio. € (Vorjahr: 6,0 Mio. €), woraus eine EBITDA-Marge von 4,3 % resultierte. Die Ergebnisentwicklung spiegelt die Wirksamkeit der eingeleiteten Effizienzmaßnahmen wider, die sukzessive zu einer flexibleren Unternehmenssteuerung beitragen und die Resilienz des Unternehmens erhöhen sollen.



Ausblick



Im laufenden Geschäftsjahr 2025/2026 konzentriert sich die KPS darauf, die Abhängigkeit von einzelnen Leistungssegmenten zu reduzieren und das Beratungsangebot in wachstumsstarken Bereichen wie Cloud-Technologien, datengetriebenen Geschäftsmodellen und der digitalen Optimierung von Wertschöpfungsketten auszubauen. Darüber hinaus wird die stärkere Integration skalierbarer Beratungsansätze vorangetrieben, um Kunden auch in Phasen begrenzter Investitionsbereitschaft adäquate Lösungen anbieten zu können.



KPS geht unter konservativen Prämissen davon aus, dass trotz angestoßener fiskalpolitischer Maßnahmen die konjunkturellen Herausforderungen und politischen Unsicherheiten in Europa auch im angelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 anhalten werden und insbesondere auch den für KPS besonders wichtigen Handel beeinträchtigen werden. Entsprechend erwartet die Gesellschaft, dass die laufenden Anpassungen zunächst mit einer weiterhin verhaltenen Umsatzentwicklung einhergehen.



Vor diesem Hintergrund prognostiziert der Vorstand der KPS AG für das Geschäftsjahr 2025/2026 einen Konzernumsatz in einer Spanne von 99 Mio. € bis 110 Mio. €. Für das EBITDA des Konzerns wird eine Bandbreite zwischen 2,0 Mio. € und 6,7 Mio. € erwartet.



Über die KPS AG



KPS treibt gemeinsam mit seinen Kunden die digitale Transformation kontinuierlich voran und gestaltet mit einer ganzheitlichen Vision schon heute die Welt von morgen: smarte Best-Practice-Prozesse und herausragende Kundenerlebnisse entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der individuellen Kundeninteraktion über die Supply Chain und das operative Kerngeschäft bis hin zu den Finanzen. Das Münchner Beratungshaus ist der führende Partner für Handels- und Konsumgüterunternehmen in der Strategie-, Prozess- und Technologieberatung und setzt bei der Umsetzung auf einsatzbereite Accelerator-Technologien und führende Best-of-Breed-Lösungen aus einem starken Partnernetzwerk. Für seine Leistungen wurde KPS u.a. mehrfach mit dem "Hidden Champion"-Award in der Kategorie Konsumgüter & Handel sowie als Fokuspartner im Rahmen der SAP Diamant-Initiative für die Kategorie "Retail & Consumer Products" ausgezeichnet. Mehr erfahren Sie online unter www.kps.com .



KPS AG



Beta-Straße 10H

85774 Unterföhring

Telefon: +49 (0) 89 356 31-0

Telefax: +49 (0) 89 356 31-3300

E-Mail: ir@kps.com



