EQS-News: KPS AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht
KPS veröffentlicht Geschäftsergebnisse 2024/2025 und treibt strategische Neuausrichtung für mehr Wachstum und Profitabilität voran
Unterföhring/München, 6. Februar 2026 - Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48), führender Beratungspartner im Handel (B2C & B2B) für digitale Transformation in den Bereichen Digital Strategy, Digital Customer Interaction und Digital Enterprise, hat die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/2025 veröffentlicht. Das Geschäftsjahr 2024/2025 stand bei der KPS ganz im Zeichen einer strategischen Neuausrichtung. So hat die KPS vor dem Hintergrund eines herausfordernden Marktumfelds einen umfassenden Transformationsprozess mit Fokus auf Skalierbarkeit, Margenstärke und Resilienz eingeleitet, um die Wettbewerbsfähigkeit der KPS-Gruppe langfristig zu stärken.
