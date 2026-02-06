© Foto: Laura Brett - Sipa USADer Bitcoin ist in der Crash-Woche Richtung 60.000 US-Dollar gerutscht - und Strategys Quartalsloch macht Saylors "Bitcoin-Reaktor" zum heißesten Streitthema am Markt.Shortseller Andrew Left hat seine Attacke auf Strategy verschärft, nachdem der Bitcoin-Holding-Konzern für das vierte Quartal einen Nettoverlust von 12,6 Milliarden US-Dollar gemeldet hat. Left, Gründer von Citron Research, zerlegte die von CEO Michael Saylor propagierte Strategie mit ungewöhnlicher Schärfe. Saylors Beschreibung von Strategy als "Bitcoin-Treasury-Unternehmen", das von einem "Bitcoin-Reaktor" angetrieben werde, kommentierte Left trocken: "Ich gebe zu, als ich das hörte, dachte ich, vielleicht bin ich ignorant …Den vollständigen Artikel lesen
