Knapp 10 Prozent ging es für die Siemens-Aktie in dieser Woche abwärts. Zuletzt waren es nur noch rund 6 Prozent. Neben der allgemeinen Erholungsbewegung dürfte dabei auch eine konkrete Nachricht zum DAX-Konzern eine Rolle gespielt haben. Siemens sichert sich gemeinsam mit Stadler aus der Schweiz einen der größten Bahnaufträge der vergangenen Jahre.Für die S-Bahn Kopenhagen liefern die beiden Konzerne 226 neue Züge. Das Volumen beträgt rund 3 Milliarden Euro. Zusätzlich gibt es eine Option auf bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
