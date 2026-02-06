Paris/London/Zürich - Europas Börsen haben am Freitag mit Rückenwind aus den USA zugelegt. Nach der Nervosität vergangener Tage kehrte vor dem Wochenende wieder etwas Risikobereitschaft der Anleger an die Märkte zurück. Auch anziehende Kurse von Kryptowährungen waren Ausdruck dessen. Zur Erholung trug bei, dass sich die Lage am Markt für Edelmetalle beruhigte. Der EuroStoxx50 baute seine Gewinne am Nachmittag aus, als die US-Börsen zur Erholung ansetzten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
