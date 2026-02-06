Novo Nordisk wehrt sich in den USA gegen eine günstige Kopie seiner Wegovy-Pille durch Hims & Hers. Das Unternehmen droht mit rechtlichen Schritten und schickt damit die Aktie von Hims auf Talfahrt. Können sich die Dänen durchsetzen? Die Aktie von Hims & Hers ist am Freitag deutlich gefallen. Auslöser ist eine juristische Drohung von Novo Nordisk. Der dänische Pharmakonzern hält die neu angekündigte Nachahmer-Pille des Telehealth-Unternehmens für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
