Freitag, 06.02.2026
Kupfer im Fokus: Warum US-Projekte jetzt neu gelesen werden
WKN: A2N6WD | ISIN: GB00BG0TPX62 | Ticker-Symbol: FCA
Frankfurt
06.02.26 | 15:25
1,750 Euro
+1,16 % +0,020
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
Dow Jones News
06.02.2026 19:57 Uhr
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -2-

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 
06-Feb-2026 / 18:25 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

6 February 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank 
plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025: 
 
Date of purchase:                  6 February 2026 
 
Number of ordinary shares purchased:         59,365 
 
Highest price paid per share:            157.60p 
 
Lowest price paid per share:             153.60p 
 
                           156.1099p 
Volume weighted average price paid per share:

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 3,562,786 of its Ordinary Shares in treasury and has 301,178,790 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 301,178,790 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information: 

Venue     Volume-weighted average price (pence per share)    Aggregated volume 
 
LSE      156.1099p                       59,365

Individual information: 

Number of ordinary shares  Transaction price (GBp  Time of transaction (UK  Transaction reference  Trading venue 
purchased          share)          Time)           number 
 
 
462             155.20          08:24:02         00375721696TRLO1     XLON 
 
407             154.60          08:31:21         00375728232TRLO1     XLON 
 
52              154.80          08:35:06         00375731641TRLO1     XLON 
 
35              154.60          08:35:06         00375731643TRLO1     XLON 
 
327             154.60          08:36:25         00375732778TRLO1     XLON 
 
73              154.60          08:36:29         00375732812TRLO1     XLON 
 
276             154.80          08:38:00         00375734133TRLO1     XLON 
 
2875             155.00          08:45:35         00375741595TRLO1     XLON 
 
339             155.00          08:45:35         00375741596TRLO1     XLON 
 
136             155.00          08:45:35         00375741597TRLO1     XLON 
 
462             154.40          08:46:16         00375742331TRLO1     XLON 
 
479             154.00          08:46:32         00375742575TRLO1     XLON 
 
479             153.80          08:46:32         00375742576TRLO1     XLON 
 
507             153.60          08:47:10         00375743136TRLO1     XLON 
 
488             153.60          08:51:35         00375748231TRLO1     XLON 
 
231             154.00          09:07:29         00375774127TRLO1     XLON 
 
455             153.80          09:07:29         00375774129TRLO1     XLON 
 
12              153.80          09:07:29         00375774130TRLO1     XLON 
 
499             154.00          09:10:23         00375776456TRLO1     XLON 
 
443             154.80          09:18:16         00375787350TRLO1     XLON 
 
40              154.80          09:18:16         00375787351TRLO1     XLON 
 
483             154.40          09:18:41         00375787786TRLO1     XLON 
 
506             154.40          09:28:59         00375799820TRLO1     XLON 
 
462             154.80          09:34:58         00375807145TRLO1     XLON 
 
286             155.20          09:40:15         00375813469TRLO1     XLON 
 
96              155.20          09:40:15         00375813470TRLO1     XLON 
 
409             155.40          09:45:35         00375820059TRLO1     XLON 
 
462             155.00          09:49:09         00375825345TRLO1     XLON 
 
2              154.60          09:55:08         00375833662TRLO1     XLON 
 
347             155.40          10:08:54         00375838866TRLO1     XLON 
 
934             155.20          10:16:30         00375839232TRLO1     XLON 
 
947             155.00          10:16:30         00375839236TRLO1     XLON 
 
6              155.20          10:19:23         00375839333TRLO1     XLON 
 
489             155.20          10:19:23         00375839334TRLO1     XLON 
 
194             155.20          10:25:41         00375839658TRLO1     XLON 
 
431             155.40          10:53:58         00375841231TRLO1     XLON 
 
100             155.40          10:53:58         00375841232TRLO1     XLON 
 
97              155.60          10:57:16         00375841346TRLO1     XLON 
 
495             155.20          11:07:44         00375841725TRLO1     XLON 
 
118             155.20          11:12:07         00375841868TRLO1     XLON 
 
347             155.20          11:12:07         00375841869TRLO1     XLON 
 
556             155.60          11:12:07         00375841870TRLO1     XLON 
 
236             155.60          11:12:07         00375841871TRLO1     XLON 
 
253             155.80          11:23:42         00375842302TRLO1     XLON 
 
462             155.80          11:26:42         00375842389TRLO1     XLON 
 
487             155.40          11:27:31         00375842415TRLO1     XLON 
 
953             155.60          11:37:09         00375842773TRLO1     XLON 
 
217             155.80          11:41:51         00375842913TRLO1     XLON 
 
65              155.80          11:41:51         00375842914TRLO1     XLON 
 
477             155.40          11:44:11         00375843015TRLO1     XLON 
 
1487             155.60          12:07:41         00375843797TRLO1     XLON 
 
461             155.60          12:15:45         00375843930TRLO1     XLON 
 
1              155.60          12:15:45         00375843931TRLO1     XLON 
 
492             155.00          12:20:50         00375844043TRLO1     XLON 
 
491             155.00          12:20:50         00375844044TRLO1     XLON 
 
492             155.00          12:20:50         00375844045TRLO1     XLON 
 
123             155.20          12:20:50         00375844046TRLO1     XLON 
 
1417             155.00          12:20:50         00375844047TRLO1     XLON 
 
123             155.20          12:20:50         00375844048TRLO1     XLON 
 
1439             155.00          12:20:50         00375844049TRLO1     XLON 
 
942             155.80          13:16:03         00375845691TRLO1     XLON 
 
1011             156.20          13:16:21         00375845703TRLO1     XLON 
 
81              156.20          13:16:21         00375845704TRLO1     XLON 
 
100             156.20          13:16:21         00375845705TRLO1     XLON 
 
471             156.40          13:37:47         00375846621TRLO1     XLON 
 
377             156.80          14:01:08         00375847181TRLO1     XLON 
 
477             156.60          14:02:42         00375847269TRLO1     XLON 
 
476             156.60          14:02:42         00375847270TRLO1     XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 13:26 ET (18:26 GMT)

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -2- 

474             156.40          14:15:21         00375847739TRLO1     XLON 
 
932             156.80          14:42:06         00375849328TRLO1     XLON 
 
466             156.80          14:42:06         00375849329TRLO1     XLON 
 
976             157.60          14:48:06         00375849652TRLO1     XLON 
 
473             157.40          14:56:04         00375850366TRLO1     XLON 
 
473             157.40          14:56:04         00375850367TRLO1     XLON 
 
368             157.40          14:56:05         00375850368TRLO1     XLON 
 
368             157.40          14:56:05         00375850369TRLO1     XLON 
 
196             157.20          14:56:05         00375850370TRLO1     XLON 
 
764             157.20          14:56:05         00375850371TRLO1     XLON 
 
186             157.40          14:56:05         00375850372TRLO1     XLON 
 
196             157.20          14:58:03         00375850443TRLO1     XLON 
 
284             157.20          14:58:03         00375850444TRLO1     XLON 
 
462             157.00          15:01:01         00375850874TRLO1     XLON 
 
462             156.80          15:05:46         00375851129TRLO1     XLON 
 
461             156.80          15:05:46         00375851130TRLO1     XLON 
 
1010             156.60          15:13:16         00375851532TRLO1     XLON 
 
505             156.60          15:13:16         00375851533TRLO1     XLON 
 
98              157.40          15:19:23         00375851906TRLO1     XLON 
 
548             157.40          15:19:23         00375851907TRLO1     XLON 
 
472             157.20          15:24:33         00375852220TRLO1     XLON 
 
471             157.20          15:24:33         00375852221TRLO1     XLON 
 
925             157.40          15:29:42         00375852530TRLO1     XLON 
 
936             157.20          15:39:33         00375853024TRLO1     XLON 
 
156             157.40          15:39:33         00375853029TRLO1     XLON 
 
996             157.40          15:39:33         00375853030TRLO1     XLON 
 
581             156.80          15:39:42         00375853035TRLO1     XLON 
 
409             157.20          15:44:39         00375853283TRLO1     XLON 
 
66              157.20          15:44:39         00375853284TRLO1     XLON 
 
476             157.60          15:47:03         00375853455TRLO1     XLON 
 
508             157.60          15:47:03         00375853456TRLO1     XLON 
 
1013             157.20          15:50:16         00375853616TRLO1     XLON 
 
1231             157.60          15:58:11         00375853940TRLO1     XLON 
 
483             157.60          15:58:11         00375853941TRLO1     XLON 
 
558             157.60          15:58:11         00375853942TRLO1     XLON 
 
341             157.60          15:58:11         00375853943TRLO1     XLON 
 
122             157.60          15:58:11         00375853944TRLO1     XLON 
 
146             157.60          15:58:11         00375853945TRLO1     XLON 
 
481             157.40          15:59:30         00375854011TRLO1     XLON 
 
464             157.20          16:00:48         00375854090TRLO1     XLON 
 
479             157.00          16:05:19         00375854383TRLO1     XLON 
 
870             157.20          16:05:19         00375854384TRLO1     XLON 
 
127             157.20          16:05:19         00375854385TRLO1     XLON 
 
462             157.00          16:05:19         00375854386TRLO1     XLON 
 
1              157.20          16:05:25         00375854399TRLO1     XLON 
 
327             157.00          16:09:42         00375854962TRLO1     XLON 
 
135             157.00          16:10:40         00375855033TRLO1     XLON 
 
462             157.00          16:14:42         00375855214TRLO1     XLON 
 
327             157.00          16:14:42         00375855215TRLO1     XLON 
 
135             157.00          16:14:42         00375855216TRLO1     XLON 
 
937             157.00          16:14:42         00375855217TRLO1     XLON 
 
38              156.80          16:14:46         00375855222TRLO1     XLON 
 
827             156.80          16:15:43         00375855286TRLO1     XLON 
 
72              156.80          16:15:43         00375855287TRLO1     XLON 
 
809             156.80          16:15:43         00375855288TRLO1     XLON 
 
56              156.80          16:15:43         00375855289TRLO1     XLON 
 
881             156.80          16:15:43         00375855290TRLO1     XLON 
 
4              156.60          16:15:55         00375855303TRLO1     XLON 
 
52              156.60          16:17:29         00375855415TRLO1     XLON 
 
417             156.60          16:17:29         00375855416TRLO1     XLON 
 
477             156.60          16:17:29         00375855417TRLO1     XLON 
 
478             156.40          16:17:32         00375855421TRLO1     XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISIN:     GB00BG0TPX62 
Category Code: POS 
TIDM:     FCH 
LEI Code:   2138003EK6UAINBBUS19 
Sequence No.: 417464 
EQS News ID:  2272934 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2272934&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 13:26 ET (18:26 GMT)

© 2026 Dow Jones News
