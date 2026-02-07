Mit einem Kursverlust von -10% war die Illumina-Aktie am Freitag der große Verlierer im S&P 500. Der Hersteller von Gensequenzierungsmaschinen setzte damit seinen Abwärtstrend der letzten Tage fort. Was drückt auf den Kurs von Illumina und können Anleger hier nun günstig einsteigen? Umsatz pfui, Gewinn hui nur der Umsatz von 1,16 Milliarden US$ lag über der Konsensschätzung von 1,10 Milliarden US$, auch der Gewinn je Aktie von 1,35 US$ übertraf deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
