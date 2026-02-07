ZenaTech treibt Umrüstung in Taiwan voran: Drohnensensor-Produktion erfüllt bald NDAA-Vorgaben

Anzeige / Werbung

ZenaTech, ein auf KI-Drohnen und Quantenlösungen spezialisiertes Technologieunternehmen, hat ein Update zur Umrüstung seiner Produktionsanlage für Spider Vision-Sensoren (SVS) in Taiwan veröffentlicht. Das Werk mit einer Fläche von 16.000 Quadratfuß wird aktuell so angepasst, dass es den Anforderungen des US National Defense Authorization Act (NDAA) entspricht. Damit verfolgt ZenaTech das strategische Ziel, eine vollständig integrierte Lieferkette zu schaffen, die konform mit den US-Verteidigungsvorgaben ist und gleichzeitig der wachsenden Nachfrage nach sicherer Drohnentechnologie gerecht wird. Die Fertigung von Leiterplatten hat im Werk bereits begonnen. Der Vollbetrieb wird noch im laufenden Quartal erwartet.

Strategisches Rückgrat für resilientere Drohnenproduktion

Die SVS-Anlage soll eine zentrale Rolle bei der Herstellung der wichtigsten Komponenten für ZenaDrone-Produkte übernehmen. Sie ist darauf ausgelegt, regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig flexibel auf kundenspezifische Anforderungen reagieren zu können. Die Umrüstung der Anlage stärkt nicht nur die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, sondern schafft auch die Voraussetzungen für ein diszipliniertes, skalierbares Wachstum. Damit positioniert sich ZenaTech klar für die steigende Nachfrage durch das US-Kriegsministerium sowie NATO-Partner. Neben Effizienzgewinnen untermauert das Unternehmen mit der Modernisierung auch seine Ambitionen, führend bei der Entwicklung innovativer, in den USA konformer Drohnentechnologien zu bleiben.

Pilotphase läuft - Serienfertigung in Vorbereitung

Im taiwanesischen Werk ist die Errichtung der gesamten Infrastruktur abgeschlossen. Die Produktionstechnik - darunter Maschinen zur Leiterplattenbestückung (PCB) und Oberflächenmontage (SMT) - wurde bereits beschafft und wird derzeit installiert und kalibriert. Parallel dazu wurde das Engineering-Team erweitert, um Arbeitsprozesse und Qualitätssicherung auf die hohen Anforderungen abzustimmen. Derzeit befindet sich das Werk in der Pilotphase, um die Einhaltung der NDAA-Richtlinien zu überprüfen. Diese schreiben vor, dass keine Komponenten chinesischer Herkunft in die Produktion für das US-Militär einfließen dürfen.

Volle Integration mit US-Endmontage geplant

Nach Abschluss der Pilotphase soll das Werk in Taiwan Bauteile für die Serienproduktion der ZenaDrone 1000 sowie der IQ-Serie liefern. Diese Komponenten werden anschließend im US-Werk in Mesa (Arizona) endmontiert. Auch hier gelten strenge Qualitätsrichtlinien und eine umfassende Überwachung der Betriebsabläufe. ZenaTech verfolgt mit diesem zweigleisigen Produktionsansatz einen klaren Kurs: die vollständige Einhaltung der Verteidigungsvorgaben der USA und zugleich die Sicherung einer flexiblen, effizienten und zukunftsfähigen Fertigungskette.

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

