Berlin - Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (CDU), hat vor der neuen Designerdroge Cychlorphin gewarnt, die zuletzt auch in Deutschland nachgewiesen wurde.



"Synthetische Opioide wie Cychlorphin sind extrem hochpotent und lebensgefährlich", sagte Streeck der "Rheinischen Post". "Bereits kleinste Dosierungsfehler können tödlich sein. Besonders gefährlich wird es, wenn diese Substanzen anderen Drogen beigemischt werden - oft ohne dass die Konsumentinnen und Konsumenten davon wissen", warnte Streeck.



Er mahnte rasche Maßnahmen an, um gegensteuern zu können. "Das Auftreten solcher Stoffe zeigt klar: Wir brauchen dringend ein verlässliches Monitoring- und Frühwarnsystem, das neue Entwicklungen früh erkennt und schnell warnt", sagte der CDU-Politiker.



"Gleichzeitig muss Naloxon flächendeckend verfügbar sein, und wir brauchen ein dauerhaft und verlässlich finanziertes Hilfesystem", sagte Streeck. Bei Naloxon handelt es sich um ein Gegengift zu Opioiden, das lebensrettend sein kann. Seit geraumer Zeit finden immer mehr Formen synthetischer Opioide Verbreitung in Deutschland. Sie sind um ein Vielfaches stärker als Heroin.





