Wolfsburg - Borussia Dortmund hat sich am 21. Spieltag in der Fußball-Bundesliga einen knappen, aber enorm wichtigen 2:1-Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg gesichert. Der Abstand auf die Bayern beträgt damit nur noch drei Punkte, die Münchner stehen damit vor der Partie am Sonntag gegen Hoffenheim enorm unter Druck.



Der BVB ging in der 38.'¯Minute in Führung: Julian Brandt köpfte nach einem Zuspiel von Julian Ryerson zum 1:0 ein und brachte Dortmund vor der Halbzeit in Front.



In der zweiten Halbzeit blieb Wolfsburg bemüht, das Spiel zu drehen. In der 52.'¯Minute erzielten die Hausherren durch Konstantinos Koulierakis den Ausgleichstreffer nach einer Druckphase, in der Wolfsburg das Tempo suchte und seine Chancen nutzte.



Dortmund ließ sich davon nicht beirren und blieb gefährlich. In der 87.'¯Minute brachte Serhou Guirassy die Gäste wieder in Führung, als er nach einem Kurzpass durch Fábio Silva im Strafraum mit dem rechten Innenrist eiskalt abschloss und das 2:1 erzielte - zugleich der spätere Siegtreffer für Dortmund.



Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Freiburg - Bremen 1:0; St. Pauli - Stuttgart 2:1, Mainz - Augsburg 2:0 und Heidenheim - Hamburger SV 0:2.





