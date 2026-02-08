Köln - Im ersten Sonntagsspiel des 21. Bundesliga-Spieltags hat der 1. FC Köln 1:2 gegen RB Leipzig verloren.



Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und mehreren VAR-Entscheidungen. In der 29. Minute gingen die Gäste durch einen Treffer von Christoph Baumgartner in Führung, der nach einem Freistoß von David Raum per Kopf traf. Danach blieb es bei der knappen Halbzeitführung.



Köln zeigte sich jedoch nach dem Seitenwechsel kämpferisch und konnte in der 51. Minute durch Jan Thielmann ausgleichen, der nach einem Abpraller im Strafraum erfolgreich abschloss. Fünf Minuten später gingen die Leipziger aber erneut durch einen Treffer von Baumgartner in Führung. In der Schlussphase drängten die Hausherren auf den erneuten Ausgleich, konnten jedoch die Leipziger Abwehr nicht mehr überwinden.



In der Tabelle klettern die Leipziger auf den vierten Platz, die Kölner bleiben auf dem zehnten Rang. Für Köln geht es am kommenden Samstag in Stuttgart weiter, die Sachsen sind bereits am Mittwoch im DFB-Pokal beim FC Bayern gefordert.





