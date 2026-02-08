Cortina - Der Max Langenhan aus Thüringen hat die erste Goldmedaille für Deutschland bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien geholt.
Der 26-Jährige fuhr am Sonntagabend im Einzel-Rennrodeln der Herren die schnellsten Zeiten vor dem Österreicher Jonas Müller, der Silber bekam. Bronze ging an den Italiener Dominik Fischnaller aus Südtirol.
Der Deutsche Felix Loch fuhr auf den sechsten Rang, Timon Grancagnolo auf Position neun.
