Neueste Analysteneinstufungen bewerten die Wachstumsperspektiven von Almonty Industries und mehrerer Rüstungsunternehmen. Besonders positiv sticht dabei die Aktie des Wolframproduzenten heraus. Das hohe Preisniveau des kritischen Rohstoffs in Kombination mit steigenden Produktionsmengen wirkt als enormer Gewinnhebel mit Nettomargen von rund 60 % ab 2028. Für Rüstungswerte fällt das Votum der Experten unter dem Strich positiv aus. Das große Bild, welches die Perspektive unterfüttert, sind die angespannte geopolitische Lage und massiv steigende Verteidigungsbudgets.Den vollständigen Artikel lesen ...
