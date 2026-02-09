Der globale Energiebedarf steuert auf eine neue Dimension zu. Künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Cloud-Infrastruktur und Elektromobilität lassen den Stromverbrauch explodieren, und dies schneller, als Netze und Erzeugungskapazitäten wachsen können. Ohne verlässliche, grundlastfähige Stromquellen droht der technologische Fortschritt an physische Grenzen zu stoßen. Genau deshalb rücken Atomenergie und fossile Brennstoffe wieder in den Fokus. Sie liefern planbaren Strom in großem Maßstab, unabhängig von Wetter und Tageszeit. Wer diesen Engpass ignoriert, verkennt einen der zentralen Treiber des nächsten Investitionszyklus.Den vollständigen Artikel lesen ...
