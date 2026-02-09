Hier in New York gibt es ein Sprichwort an der Wall Street: "The trend is your friend." Aber manchmal ist der Trend dein Feind - nämlich dann, wenn alle panisch verkaufen und eine Qualitätsaktie in den Boden stampfen. Dann schlägt meine Stunde. Ich schaue mir das dann an. Turnaround-Wetten sind etwas Aufregendes: Antizyklisch handeln, Mut beweisen und Geduld haben. Es ist die "Königsklasse" des Value-Investings, aber es ist auch mitunter riskant. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer